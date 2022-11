Die WM in Katar ist unter heftiger Kritik gestartet. Eine Prognose, wer das Turnier gewinnen könnte, gibt es mittlerweile vom Gaming-Publisher EA Sports - der in der Vergangenheit schon häufiger Recht behalten hatte. Auch wenn die Fußball-WM der Männer in Katar mehr als umstritten ist, immer wieder für neue Aufreger sorgt und tatsächlich auch von einigen Menschen boykottiert wird - welche Mannschaft den Pokal mit nach Hause nimmt, dürfte noch immer viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...