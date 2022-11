Quest, die VR-Brillen aus dem Hause Meta, dürfen auch in Deutschland verkauft werden. Das hat das Bundeskartellamt nach einem zwei Jahre dauernden Streit mit dem Facebook-Konzern entschieden. Der Facebook-Konzern Meta kann künftig in Deutschland ohne rechtliche Einschränkungen seine Virtual-Reality-Brillen anbieten. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung des Bundeskartellamts ...

