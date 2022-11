Die Börsen zeigen sich erstaunlich robust in den letzten Wochen des Horror-Jahres 2022. Die Energiepreise entspannen sich, und auch die Stimmung unter Verbrauchern hellt wieder auf, erklärt Carsten Klude, Chefvolkswirt bei der Bank M.M. Warburg. Doch es bleiben viele Fragezeichen. Die Zinserhöhungen dürften erstmal weitergehen. "Die Märkte haben schon einiges vorweg genommen", so Klude. Auch der Krieg in der Ukraine sei in den Hintergrund gerückt. Worauf es im kommenden Jahr ankommt, erklärt der Experte im Interview. Jetzt einschalten! 0:00 Einleitung 0:40 Kommt diese Rallye überraschend - 2:50 Welche Rolle spielen die Zinsen - 4:20 Stimmung besser als erwartet 5:50 Das Thema Ukraine