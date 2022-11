EQS-Ad-hoc: Securize IT Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Firmenübernahme

Securize IT Solutions AG: Pyramid AG gibt hartes Commitment für über 40% der laufenden Barkapitalerhöhung



23.11.2022 / 16:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 23.11.2022 - Der Securize IT Solutions AG ("Securize", ISIN DE000A2TSS58) liegt ein hartes Commitment für rund 43% der im Rahmen der aktuellen Barkapitalerhöhung zu begebenden neuen Aktien vor. Die Pyramid AG hat ihre Absicht mitgeteilt, aus strategischen Gründen die derzeit etwa 14,5%ige Beteiligung an der Securize IT Solutions AG ("Securize") auszubauen. Der Ausbau der Beteiligung soll insbesondere durch die Teilnahme an der aktuellen Barkapitalerhöhung der Securize stattfinden. Pyramid AG hat die Absicht, etwa 750.000 der 1.750.000 neuen Securize-Aktien zu zeichnen. Der Erwerb soll durch vollständige Ausübung des Bezugsrechts und zusätzliche Teilnahme an der Privatplatzierung erfolgen.



Im Hinblick auf die Übernahme der RNT Rausch GmbH ("RNT") sind damit zusammen mit der bereits vorliegenden Finanzierungszusage der UniCredt Bank AG und den vorhandenen Barmitteln der Securize bereits über 90% des zum Closing zu zahlenden Barkaufpreises von EUR 6 Mio. sichergestellt.



Kontakt Securize IT Solutions AG:

Christian Damjakob

Vorstand

info@securize.de

www.securize.de

ISIN: DE000A2TSS58 | WKN: A2TSS5 | Symbol: M14K 23.11.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com