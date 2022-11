DJ PTA-News: Biocen AG & Co. KGaA i.G.: Einladung zur Hauptversammlung

Wismar (pta026/23.11.2022/16:15) - Biocen AG & Co. KGaA, Wismar

Einladung zur Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am 21. Dezember 2021 um 10.30 Uhr in den Räumen der Biocen AG & Co. KGaA, Alter Holzhafen 19, 23966 Wismar, stattfindet. Zusätzlich wird eine Online-Teilnahme an der Hauptversammlung angeboten

Tagesordnung der Hauptversammlung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführerin für das Geschäftsjahr 2021

Die persönlich haftende Gesellschafterin und Aufsichtsrat schlagen vor, der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Geschäftsführerin Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Die persönlich haftende Gesellschafterin und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021

5. Genehmigung der Geschäftsordnung

6. Genehmigung des Geschäftsführungsvertrages

7. Durchführung der Kapitalerhöhung

8. Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit dem Ablauf der heutigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat schlägt vor,

- Herrn Fried Graf von Bernstorff

- Herrn Torsten Albig

- Herrn Roger Schwarz

- Herrn Prof. Dr. Matthias Wissotzki

zum neuen Aufsichtsrat zu wählen.

Anfragen oder Anträge von Aktionären im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind an die folgende Adresse zu richten:

Biocen AG & Co. KGaA Alter Holzhafen 19 23966 Wismar

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht zugänglich gemacht.

Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden wir zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu im Internet unter

http://www.biocen.net

veröffentlichen.

HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ

Europaweit gelten ab dem 25. Mai 2018 neue Regelungen zum Datenschutz. Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Die neuen Datenschutzhinweise finden Sie ab dem 25. Mai 2018 unter dem folgenden Link:

www.biocen.net

Wismar, im November 2022

Die Geschäftsführerin

Aussender: Biocen AG & Co. KGaA i.G. Adresse: Lübsche Straße 10, 23966 Wismar Land: Deutschland

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

