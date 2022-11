SHIONOGI B.V., die europäische Tochtergesellschaft der SHIONOGI Co., Ltd. (Zentrale: Osaka, Japan; im Folgenden "Shionogi"), öffnete heute offiziell die Türen seines neuen europäischen Hauptsitzes in Herengracht (Amsterdam) und markiert somit die nächste Wachstumsphase des japanischen Pharmaunternehmens.

Die Eröffnung fand unter Leitung Seiner Exzellenz Hidehisa Horinouchi, dem Botschafter Japans in den Niederlanden, in Anwesenheit von Dr. Koji Hanasaki Shionogi, Senior Executive Officer, Senior Vice President of Supply Supervisory Unit and Global Business Division statt. Anwesend waren Gäste der Netherlands Foreign Investment Agency und von HollandBIO nebst Vertretern des Shionogi Europe Executive Committee sowie alle gegenwärtigen Mitarbeiter am neuen Standort.

Huw Tippett, der europäische CEO, erläuterte: "Die Entscheidung, unseren neuen Hauptsitz in Amsterdam zu eröffnen, viel unserem Unternehmen leicht. Amsterdam ist eine großartige Stadt mit einer erfolgreichen Life Science-Wissenschaftsgemeinde in den Bereichen Biopharmazie und Medizintechnik. Es ist bekannt für seine führenden Wissenseinrichtungen, öffentlich-privaten Partnerschaften, die strategische Lage und natürlich auch für die Präsenz zentraler Aufsichtsbehörden, wie der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Der neue Standort verstärkt die europäischen Kapazitäten von Shionogi durch die Fortführung unserer ehrgeizigen Wachstumsreise noch weiter."

Shionogi verfügt über eine lange Tradition in der Entwicklung und Vermarktung antiinfektiöser therapeutischer Bereiche, wie Hämatologie, Frauengesundheit, Schmerzerkrankungen und Störungen des zentralen Nervensystems. Die Büroeinweihungszeremonie trifft mit der World Anti-Microbial Resistance Awareness Week (WAAW) zusammen, die Shionogi am Freitag, dem 18.November durch die Teilnahme im Rahmen der Go Blue-Kampagne der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und durch die Beleuchtung der neuen Amsterdamer Büros in blauem Licht kennzeichnete.

Dr. Hanasaki erklärte: "Bei Shionogi sind wir erfüllt von Stolz, Behandlungen in Bereichen wichtiger Angelegenheiten der öffentlichen Gesundheit liefern zu können, und arbeiten unermüdlich daran, noch bessere Lösungen mithilfe unseres fortgeschrittenen wissenschaftlichen Know-hows, unserer talentierten Mitarbeiter und unserer tiefen Leidenschaft zu entwickeln. Eine starke Präsenz in Europa ist von entscheidender Bedeutung für die Förderung unserer globalen Vision der Gründung von Innovationsplattformen zur Gestaltung der zukünftigen Gesundheitsvorsorge. Ich bin äußerst erfreut, nun den neuen Standort besuchen und neue Verbindungen mit der niederländischen Geschäftswelt und Wissenschaftsgemeinschaft knüpfen zu können."

Shionogi Co., Ltd. ist ein weltweit führendes, forschungsorientiertes Pharmaunternehmen mit Sitz in Japan, das sich dem Nutzen für Patienten verschrieben hat, basierend auf seiner Unternehmensphilosophie "die bestmögliche Medizin zu liefern, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten zu schützen, denen wir dienen". Das Unternehmen hat neuartige Medikamente gegen HIV, Grippe und antimikrobielle Resistenzen entdeckt bzw. entwickelt und vermarktet derzeit Produkte in mehreren Therapiebereichen, darunter Antiinfektiva. Andere therapeutische Bereiche und der Schwerpunkt der Pipeline des Unternehmens sind ZNS/psychoneurologische Erkrankungen, Onkologie und Schmerzerkrankungen.

Shionogi B.V. ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach niederländischem Recht, die unter dem Namen Shionogi Europe Handel treibt. Shionogi B.V. ist im Handelsregister der Niederländischen Handelskammer unter der Nummer 73229180 eingetragen und unsere registrierte Adresse lautet Herengracht 464, 1017CA. Bitte besuchen Sie uns unter www.shionogi.eu.

