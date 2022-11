Aqara, ein führender Anbieter von Smart-Home-Produkten, stellt seinen neuen Cube T1 Pro vor, die aktualisierte Version seines kultigen drahtlosen Cube-Controllers. Der neue Cube baut auf dem Erfolg seines Vorgängers auf und bietet HomeKit- und Alexa-Unterstützung1, sodass er zur Steuerung einer Vielzahl von Smart Home-Geräten innerhalb beider Ökosysteme verwendet werden kann. Darüber hinaus bietet er den neuen Scene Mode, mit dem Nutzer nicht nur Aktionen, sondern auch verschiedene Seiten des Würfels nutzen können, um Smart Home-Szenen oder -Geräte zu aktivieren2. Der Cube T1 Pro ist ab sofort in den Aqara Amazon Markengeschäften in Nordamerika (USA, Kanada) und Europa (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien), und über ausgewählte Aqara Händler weltweit erhältlich.

Ähnlich wie sein Vorgänger erkennt der Cube T1 Pro verschiedene Aktionen wie Drücken, Schütteln, Drehen, Kippen und Antippen. Zusätzlich gibt es einen neuen Szenenmodus. Wenn der Modus aktiviert ist, erkennt der Würfel auch verschiedene Seiten, so dass der Benutzer einfach jede Seite zur Steuerung verschiedener Szenen und Geräte verwenden kann. Auf den Seiten sind würfelähnliche Indikatoren aufgedruckt, die es dem Benutzer erleichtern, eine Seite von der anderen zu unterscheiden. Außerdem kann der Cube T1 Pro dank dieses neuen Modus sowohl mit HomeKit als auch mit Alexa genutzt werden. Es wird auch erwartet, dass er Matter über die Aqara-Hubs durch ein OTA-Update unterstützen wird, und der Hub M2 wird der erste Hub sein, der ein solches Update erhält.

Mit all diesen Verbesserungen ermöglicht der Cube T1 Pro eine intuitivere Steuerung eines Smart-Home.2. So können Nutzer beispielsweise die Morgenroutine aktivieren, indem sie ihn auf Seite 1 drehen, und die Heimkino-Szene auslösen, indem sie ihn auf Seite 2 drehen. Außerdem ist es jetzt möglich, in der Aqara Home App mehr als einen Satz Gardinen, Rollos oder Lichter zu steuern, indem man den neuen Würfel dreht. Drehen Sie ihn zum Beispiel auf Seite 3 und drehen Sie den Würfel, um den Öffnungsgrad der Vorhänge einzustellen, und wenden Sie ihn auf Seite 4 und drehen Sie ihn, um die Aqara-Lichter zu dimmen3. Die Vielseitigkeit dieses Cube-Controllers versetzt den Benutzer in die Lage, seine Smart-Home-Einstellungen kreativ zu gestalten.

Der Cube T1 Pro basiert auf dem Zigbee 3.0-Protokoll, das eine schnellere Reaktion, höhere Zuverlässigkeit, bessere Kompatibilität sowie verbesserte Energieeffizienz ermöglicht. Er besitzt eine Batterielebensdauer von bis zu 2 Jahren. Der Cube T1 Pro unterstützt auch OTA-Updates, was bedeutet, dass neue Funktionen und Fehlerbehebungen dem neuen Cube nach seiner ersten Veröffentlichung hinzugefügt werden können.

Zur Feier der Markteinführung bietet Aqara jetzt einen Rabatt von 10 für den neuen Cube in seinen Amazon-Stores an. Nordamerikanische Kunden kommen mit dem Promo-Code NACUBET1 in den USA und Kanada in den Genuss des Angebots, während europäische Kunden mit dem Promo-Code CBT1PROEU in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und in Großbritannien davon profitieren können. Beide Codes können mit einem Coupon kombiniert werden und sind bis zum 24. November 2022 gültig.

Mehr Informationen über den Cube T1 Pro finden Sie auf unserer Website.

Ein Zigbee 3.0-basierter Aqara-Hub ist erforderlich. Der Cube T1 Pro wird in HomeKit als 6 drahtlose Tasten und in Alexa als 6 Bewegungssensoren erkannt. Ein Zigbee 3.0-basierter Aqara-Hub ist erforderlich. Die kompatiblen Aqara-Leuchten, der Vorhangtreiber E1 oder der Rollladentreiber E1 werden benötigt.

