Eine von Warren Buffets neu zugekauften Dividendenaktien könnte nun am Scheideweg stehen. Die Aussichten sind annehmbar, die Analysten skeptisch. Wie geht es hier weiter und könnte der Wert auch was für das eigene Depot sein? Von Johann Werther Nicht nur Ölaktien waren es, die das Investmentorakel Warren Buffett in diesem Jahr kaufte, sondern auch die Papiere von HP. Diese haben jedoch zuletzt deutlicher korrigiert. Von seinem Einstiegskurs bei etwa ...

