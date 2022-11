FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch auf hohem Niveau wenig von der Stelle bewegt. Zum Börsenschluss notierte er 0,04 Prozent im Plus bei 14 427,59 Punkten, nachdem er vortags den höchsten Stand seit Juni erreicht hatte. Eine Fülle von Konjunkturdaten von dies- wie jenseits des Atlantiks hatten unter dem Strich kaum Einfluss auf den deutschen Leitindex. Laut Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets könnte das noch am Abend anstehende Protokoll zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed "die Börse aus ihrer Lethargie befreien".

Vom vor fast zwei Monaten markierten Jahrestief hat sich der deutsche Leitindex inzwischen um mehr als ein Fünftel erholt. Seit knapp zwei Wochen hängt er nun in einer engen Handelsspanne zwischen 14 100 und 14 500 Punkten fest. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann zur Wochenmitte letztlich 0,06 Prozent auf 25 635,91 Zähler./gl/nas

DE0008469008, DE0008467416