Alamos Gold Inc. (ISIN CA0115321089) ist ein in Kanada ansässiger Goldproduzent mit derzeit drei Minen - zwei in Kanada und eine in Mexiko. Alamos Gold wurde 2003 durch die Fusion von Alamos Minerals und National Gold gegründet. Gestern bei Börsenschluss stand der Aktienkurs in Toronto bei 12,62 CAD. Das ist ein Kurszuwachs von knapp 30% gegenüber den 9,73 CAd am 31.12.2021. Auch Analysten sehen das Unternehmen eher positiv. Von 13 Analysten raten 10 zum Kaufen bzw. Auftocken und 3 zum Halten. Dabei ...

