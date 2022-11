Finger weg von diesen Charts! https://bit.ly/3EyRRvD Jetzt den neuen Report von America's Most Wanted runterladen. Auch wenn die Rabattschlachten zum Black Friday zum großen Teil online stattfinden, hat das Shopping-Event weiter eine große Bedeutung für viele US-Einzelhändler. Viele Amerikaner werden auch in diesem Jahr am Tag nach Thanksgiving zu Macys, Kohls oder Nordstrom pilgern, um einzukaufen. Wie die Aktien dieser Shopping-Urgesteine aktuell da stehen, und welches Unternehmen aktuell besonders spannend ist, erklärt Marktexperte Martin Goersch von America's Most Wanted im Interview! 0:00 Einleitung 0:50 So läuft der Black Friday ab 1:55 Verlust bei Nordstrom 3:15 Die Charts im Vergleich 7:30 Fazit