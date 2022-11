EQS-Ad-hoc: elumeo SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

elumeo SE: Verwaltungsrat beschließt Kapitalerhöhung über bis zu 200.000 Aktien zur Ausgabe von Mitarbeiteraktien



23.11.2022 / 18:32 CET/CEST

Berlin, 23.11.2022

Börse: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Der Verwaltungsrat der elumeo SE hat heute auf Grundlage des satzungsgemäßen genehmigten Kapitals in Höhe von EUR 2.000.000 eine Erhöhung des Grundkapitals von derzeit EUR 5.500.000 auf bis zu EUR 5.700.000 beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von bis zu 200.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien zur Mitarbeiterbeteiligung. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 werden den Mitarbeitenden der elumeo SE kostenfrei zu einem kalkulatorischen Preis von EUR 3,10 in Form von Mitarbeiteraktien angeboten. Die elumeo SE steigert mit dieser Maßnahme die Mitarbeiterbindung und leistet einen Beitrag zur privaten Vermögensbildung der Mitarbeitenden, insbesondere in Zeiten hoher Inflation und steigender Belastung durch Energie- und Stromkosten.









