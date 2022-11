Vaduz (ots) -Seit 2003 wird in der Advents- und Weihnachtszeit der Platz vor dem Regierungsgebäude mit einem Weihnachtsbaum, der jeweils von einer liechtensteinischen Gemeinde geschenkt wird, geschmückt.Dieses Jahr stammt der Baum bereits zum zweiten Mal aus der Gemeinde Planken.Am Mittwoch, 23. November wurde der Weihnachtsbaum von Plankens Vorsteher Rainer Beck stellvertretend an Regierungschef Daniel Risch übergeben. "Gerade in diesen unsicheren Zeiten erhält die Advents- und Weihnachtszeit einen besonderen Stellenwert. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr die Tradition zwischen Land und Gemeinden fortführen können und bedanke mich herzlich bei der Gemeinde Planken", so Regierungschef Daniel Risch.Neben dem Weihnachtsbaum vor dem Regierungsgebäude schmücken in diesem Jahr zum achten Mal die Krippen des Vereins Krippenfreunde Liechtenstein das Innere des Regierungsgebäudes.Pressekontakt:Kontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenRoland Moser, Persönlicher Mitarbeiter des RegierungschefsT +423 236 76 68Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100899142