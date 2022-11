Tagesausblick für 24.11.: DAX schließt kaum verändert. Öl und Wasserstoffaktien im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

Die Bullen haben das Zepter weiterhin in der Hand. Mut geben ihnen überraschend gute Wirtschaftsdaten aus den USA vor dem Thanksgiving Day. So ist der Auftragseingang langlebiger Güter höher ausgefallen als erwartet. Dies gilt auch für die Stimmung bei den US-Verbrauchern. Zudem setzen zunehmend mehr Investoren darauf, dass das Tempo der Zinserhöhungen nachläßt. Heute Abend wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Möglicherweise liefert es weitere Indizien zur künftigen Fed-Politik. Morgen folgt das Protokoll der vergangenen EZB-Sitzung und der Ifo-Index.

An den Anleihemärkten legten die Notierungen mehrheitlich zu. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen sank dabei deutlich unter die Marke von 2 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere pendelte sich derweil unterhalb von 3,8 Prozent ein. Bei den Edelmetallen blieb es heute hingegen ruhig. Der Goldpreis stagnierte bei 1.740 US-Dollar pro Feinunze und der Kurs für eine Feinunze Silber bei 21 US-Dollar. Die US-Rohöllagerbestände sind erneut gefallen. Dennoch brach der Ölpreis um mehr als vier Prozent ein.

Unternehmen im Fokus

Nemetschek kann die Unterstützungsmarke bei EUR 43,70 verteidigen und zeigt heute einen starken Rebound. Analystenkommentare drückten heute auf die Notierung von Porsche. Siemens Healthineers wurde von Analysten herabgestuft. Die Aktie sank daraufhin auf die 200-Tage-Durchschnittslinie. Teamviewer hat einen wichtigen Kreuzwiderstand nach oben durchbrochen. VW und die IG Metall einigen sich auf eine kräftige Gehaltssteigerung. Die Aktie der Wolfsburger legte heute den Rückwärtsgang ein. Uniper plant eine Kapitalerhöhung. Der SDAX-Wert gab daraufhin über fünf Prozent nach.

Die US-Technologieaktien zeigen sich weiterhin sehr volatil. Zuletzt gaben Tesla und Halbleiteraktien wie AMD, Nvidia und NXP deutlich nach. In den ersten Handelsstunden fielen die Titel mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen auf. Ähnlich wie in Europa präsentierten sich auch in den USA Biotechnologieaktien wie Amgen, Biogen und Moderna zunächst schwach.

Zu den stärksten Themen- und Strategieindizes zählte heute der Hydrogen Select Index.

Wichtige Termine

USA: Märkte geschlossen wegen Feiertags

Frankreich: Geschäftsklima, November

Deutschland: Ifo-Geschäftsklimaindex, November

Rede von EZB-Vizechef de Guindos beim Analysis Forum in Mailand

EZB: Veröffentlichung des Protokolls der geldpolitischen EZB-Sitzungen vom 26./27. Oktober 2022

EZB-Chefbankenaufseher Enria nimmt an der 40. Vorstandssitzung der European Savings and Retail Banking Group (ESBG) und der 19. ESBG-Generalversammlung teil

Vorstellung des World Energy Outlooks 2022

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 14.500/14.700/14.900 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.450/13.700/13.920/14.100/14.210 Punkte

Der DAX schloss heute mit leichten Gewinnen. Das gestrige Hoch von knapp 14.500 Punkten konnte der Index jedoch nicht überwinden. Morgen fehlen aufgrund des Feiertags in den USA wichtige Impulse. Gelingt der Ausbruch über 14.500 Punkte dennoch, besteht die Chance auf einen Anstieg des Leitindex bis 14.700 Punkte. Rücksetzer bis 14.210 Punkten könnten Bullen gern als Einstiegschance sehen. Eine größerer Konsolidierung bahnt sich erst unterhalb von 14.210 Punkten an.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 29.07.2021 - 23.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.11.2014 - 23.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

