Projekte, die verschiedene Länder in Europa initiiert haben, um Gas aus Russland zu ersetzen, könnten nicht helfen, die Krise der Brennstoffknappheit mit LNG Gas zu bewältigen, äußerten Experten gegenüber der russischen Zeitung Iswestija. Insbesondere betreffe das den Bau zusätzlicher Terminals für den Import von LNG in Deutschland, das unter den EU-Ländern am stärksten von russischem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...