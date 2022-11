Die Bullen geben heute bei Mattel den Ton an. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund zwei Prozent. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Kursverlauf von Mattel der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Mattel-Analyse einfach hier klicken.

Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Weil die nächste maßgebliche Haltezone auf dem Weg nach unten nun jederzeit unterboten werden kann. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 16,51 USD markiert. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Denn demnach sind für Mattel Abwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...