Der im aktuell trüben Wirtschaftsumfeld ohnehin erwartete Lagerbestandsabbau in der Chemiebranche verläuft laut der Baader Bank noch rasanter als von vielen Unternehmen befürchtet. Bei Branchenprimus BASF aus Ludwigshafen sehen die Experten deshalb einen möglichen Abschreibungsbedarf.Gerade bei Massenchemikalien dürften die Verkaufspreise weiter fallen, schrieben die Analysten Markus Mayer und Konstantin Wiechert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei Spezialchemikalien könnte ein Preisrutsch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...