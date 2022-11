Der gute Lauf an den US-Börsen vom Vortag hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Dafür sorgten Aussagen aus dem Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung. Die Mehrheit der Fed-Mitglieder sprach sich für künftig behutsamere Zinsschritte aus. Vor der Veröffentlichung des Protokolls waren die Anleger zeitweise nervös geworden und hatten Gewinne eingestrichen.Der Dow Jones Industrial geht nun mit einem Aufschlag von 0,28 Prozent auf 34.194,06 Punkte in den Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag, bevor dann am ...

