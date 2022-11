Swiss Life Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Fonds

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2021/2022 mit signifikantem Wachstum und tiefem Leerstand



Zürich, 24. November 2022

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2021/2022 mit signifikantem Wachstum und tiefem Leerstand Der erfolgreiche Wachstumskurs des Immobilienfonds wurde im Geschäftsjahr 2021/2022 fortgesetzt. Die neu erworbenen 17 Liegenschaften wurden integriert und die bereits geringe Leerstandsquote des gesamten Portfolios konnte nochmals erheblich und auf ein tiefes Niveau von 2,3% reduziert werden (Vorjahr 2020/2021: 3,2%). In Kombination mit dem Portfoliowachstum ergibt sich eine signifikante Erhöhung der Mietzinseinnahmen von 22% auf CHF 83,9 Millionen (Vorjahr 2020/2021: CHF 68,7 Millionen). Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties verfügt über ein schweizweit diversifiziertes Immobilienportfolio von insgesamt 151 Bestandesliegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 2 345 Millionen (Stand 30.09.2022). Die Immobilien, welche sich über die gesamte Berichtsperiode hinweg im Portfolio befanden, erfuhren eine positive Wertentwicklung von insgesamt CHF 51,6 Millionen, respektive 1,4% (netto, nach Abzug von Investitionen). Dies zeigt erneut die Qualität des guten Core-Portfolios und der stark nachgefragten Wohnnutzung. So steigt auch der Nettoinventarwert pro Anteil (inkl. Ausschüttung) um 2,0% auf CHF 115.60 (Vorjahr 2020/2021: CHF 113.36). Portfolioentwicklung und Performance

Im vergangenen Berichtsjahr wurde eine Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 300 Millionen vollzogen. Mit dem neuen Kapital wurde ein Portfolio von 17 Liegenschaften von der Swiss Life AG erworben, womit das qualitative Wachstum fortgesetzt und die Diversifikation weiter erhöht wurde. Zusätzlich konnten auf Ende Geschäftsjahr zwei Liegenschaften in Sins (AG) und Sursee (LU) mit hohen Kapitalgewinnen veräussert werden. Die Fremdkapitalquote wurde damit auf 22% (Stand 30.9.2022) gesenkt. Gesamthaft belief sich der realisierte Erfolg des Geschäftsjahres 2021/2022 auf CHF 52,2 Millionen. Den Anlegern werden davon insgesamt CHF 42,1 Millionen (80,7%), respektive CHF 2.60 pro Anteil ausgeschüttet. Dies entspricht einer Ausschüttungsrendite auf Basis des Börsenkurses von 2,11% (Stand 30.09.2022), bzw. 2,25% bezogen auf den NAV. In einem schwierigen Markt- und Zinsumfeld hat sich der Börsenkurs in der Berichtsperiode um -9,59% verringert, auch wenn deutlich weniger als der Markt für kotierte Immobilienfonds (SXI Real Estate Funds Broad TR: -16,08%). Im Zuge des Portfoliowachstums wurde das Bewirtschaftungshonorar der LIVIT AG per 01.10.2021 von 4,0% auf 3,8% der Ist-Mieterträge gesenkt. Zusätzlich wird die Management-Gebühr per 01.01.2023 von 0,62% auf neu 0,60% des Gesamtfondsvermögens reduziert. Verantwortungsbewusstes Anlegen

Mit der Einführung der dedizierten Nachhaltigkeitsstrategie per 1. Juni 2022 werden Umwelt-, Sozial und Governance-Faktoren (ESG) im Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties systematisch in die Anlage- und Risikomanagementprozesse einbezogen. Die Erweiterung der Fondsbezeichnung durch den Zusatz «ESG» stellt die konsequente und konkrete Weiterführung der seit 2018 verfolgten Nachhaltigkeitsstrategie sicher. Seitdem nimmt der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties auch am jährlichen GRESB-Rating (Global Real Estate Sustainability Benchmark) teil. Im Jahr 2022 konnte der Fonds das «Green Star» Rating mit drei von fünf möglichen Sternen - eine Anerkennung für die gute ESG-Integration bei Immobilienanlagen - erneut bestätigen. Die Verbesserung der Energie- und CO 2 -Efffizienz stellt den Fokus der umweltbezogenen Massnahmen in den nächsten Jahren dar. Für das Immobilienportfolio des Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties wird die Einhaltung eines CO 2 -Absenkpfades angestrebt, welcher dem 1.5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens entspricht. Der Immobilienfonds setzt dies hauptsächlich durch den schrittweisen Ersatz fossiler Wärme-erzeugungsanlagen in den Bestandesbauten um. Ein massgeblicher Teil davon kann im Rahmen von Gesamtsanierungen realisiert werden. So wurden bereits per Geschäftsjahresabschluss zum 30.09.2021 in den Liegenschaftsbewertungen die zukünftigen Heizungsersatze in nicht-fossile Varianten modelliert, und sind damit im Nettoanlagevermögen weitgehend abgebildet. Weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter folgendem Link. Auskunft Media Relations

Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien und den nordischen Ländern zugänglich. Per 30. Juni 2022 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 249,9 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 99,7 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager1 in Europa. Von den insgesamt CHF 249,9 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 88,0 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit LIVIT AG insgesamt CHF 28,5 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2022 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 116,5 Milliarden. Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2500 Mitarbeitende in Europa.

Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können. 1 INREV Fondsmanager-Umfrage 2022 (verwaltete Vermögen per 31.12.2021)

