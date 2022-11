Der im MDAX notierte Immobilienkonzern TAG Immobilien hat gestern überraschend die Dividendenzahlung für 2022 gestrichen und damit eine Schockwelle ausgelöst, die die gesamte Branche erschütterte. Mit diesem drastischen Schritt will der Konzern seine Finanzreserven stärken. Die Unsicherheit in der Immobilienbranche ist durch die Inflation und die gestiegenen Energie- und Baukosten in diesem Jahr massiv gestiegen. TAG-Finanzvorstand Martin Thiel rechnet für 2022 zwar noch mit einem Anstieg des operativen Gewinns (FFO I) um 4,5 % auf 188 bis 192 Mio. €, aber für das kommende Jahr erwartet er einen Rückgang des FFO I um 9 % auf 170 bis 174 Mio. €. Die Analysten von Berenberg senkten nach der Streichung der Dividende das Kursziel der MDAX-Aktie um 6 € auf 11,50 €. Der Kurs der TAG IMMOBILIEN notiert aktuell rund 77 % unter dem im August 2021 erreichten Mehrjahreshoch bei 28 €. Damit stellt sich die Frage, ob beispielsweise auch VONOVIA seine üppige Ausschüttung (Dividendenrendite für 2022: 7,7 %) ebenfalls reduzieren muss.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





TAG IMMOBILIEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de