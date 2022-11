Nach der robusten Reaktion der Wall Street auf das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung der Fed zeichnet sich auch für den DAX am Donnerstag ein positiver Start ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 14.460 Punkte. Er liegt damit nur knapp unter dem Höchststand seit Anfang Juni.Diesen hatte er am Dienstag bei 14.485 Punkten erreicht. Dow Jones und S&P 500 gingen auf dem höchsten Niveau seit August und September in die ...

