Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, November 23
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|5.434700 USD
|IE00BJXRZJ40
|23 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|3.109800 USD
|IE00BJXRZ273
|23 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|4.277500 USD
|IE00BLRPQH31
|23 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.966500 USD
|IE00BLRPQJ54
|23 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|4.255100 USD
|IE00BLRPRR04
|23 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|3.129400 USD
|IE00BLRPRQ96
|23 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|3.811600 USD
|IE000HJV1VH3
|23 November 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|3.851400 USD
|IE000QRNAC66
|23 November 2022
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