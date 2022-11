Man hat es ja: Der Volkswagen-Konzern gibt sich in Sachen Gehälter freigiebig. Gestern wurde bekannt, wann die Gehälter der Angestellten wie stark steigen und was an Sonderzahlungen ansteht. Aber ob sich das 2023 nicht unschön in den Gewinnen niederschlagen wird?

