Die Federal Reserve neigt dazu, die Zinsschritte zu verkleinern. Nach vier Zinsschritten um je 75 Basispunkte will die Mehrheit der FOMC-Mitglieder die Schrittgröße ab Dezember verringern. Kippt die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft am Ende doch noch? Die amerikanische FTC droht mit einer Kartellklage. Bilfinger beendet sein Aktienrückkaufprogramm. Insgesamt rund 100 Mio. Euro investierte man, um den Kurs wieder zu stabilisieren.Der asiatische Aktienhandel Ex-China entwickelt sich am Donnerstagmorgen sehr freundlich. Alle Benchmarks in der Region ...

