DJ Encavis erwirbt weiteren Solarpark in Schweden

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat in Schweden zugekauft. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat er dort einen zweiten subventionsfreien Solarpark mit einer Kapazität von 14 Megawatt (MW) erworben als Teil seiner Partnerschaft mit der norwegischen Solgrid AS. Der Park soll im 3. Quartal 2023 ans Netz gehen. Finanzielle Details nannte Encavis nicht. Die Partner wollen gemeinsam weitere Solarparks in Südschweden mit einer Gesamterzeugungskapazität von mehr als 100 MW entwickeln.

November 24, 2022 01:41 ET (06:41 GMT)

