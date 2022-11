The following instruments on XETRA do have their first trading 24.11.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.11.2022Aktien1 CA36260M1005 GURU Organic Energy Corp.2 US8335922071 SOBR Safe Inc.3 CA92539C1005 Verses Technologies Inc.4 CA0467971069 Atco Mining Inc.5 CA06683K1066 Banyan Gold Corp.6 CA8779052080 Tearlach Resources Ltd.7 US22522Q1058 Crayon Group Holding ASA ADR8 US89846C1045 Truworths International Ltd. ADR9 US90015Y1091 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. ADR10 US74754R2022 Qualigen Therapeutics Inc.Anleihen/ETF1 US882508BR48 Texas Instruments Inc.2 FR001400E904 RCI Banque S.A.3 XS2560411543 Achmea B.V.4 US03938LBE39 ArcelorMittal S.A.5 XS2560753936 Bertelsmann SE & Co. KGaA6 CH1206367620 Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW7 US91282CFX48 United States of America8 US03938LBF04 ArcelorMittal S.A.9 US143658BU55 Carnival Corp.10 XS2560994381 Commerzbank AG11 FR001400E946 Crédit Mutuel Arkéa12 XS2559501429 Fresenius SE & Co. KGaA13 US91282CFZ95 United States of America14 XS2487637527 Dexus Finance Pty. Ltd.15 DE000A30VJX1 Energiekontor Finanzanlagen IX GmbH & Co. KG16 USU5876JAB18 Mercedes-Benz Finance North America LLC17 USU5876JAC90 Mercedes-Benz Finance North America LLC18 USU5876JAA35 Mercedes-Benz Finance North America LLC19 US58769JAB35 Mercedes-Benz Finance North America LLC20 US58769JAC18 Mercedes-Benz Finance North America LLC21 US58769JAA51 Mercedes-Benz Finance North America LLC22 XS2560328648 DNB Bank ASA23 XS2559580548 Fresenius SE & Co. KGaA24 DE000HLB7895 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HLB7879 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HLB7820 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 FR001400EA16 Valéo S.E.28 LU2446383338 BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF