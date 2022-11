Pressemitteilung der UBM Development AG:

UBM mit neutralem Q3 und hohen Cash-Reserven

Gesunde Bilanz mit € 358 Mio. Cash und 33% Eigenkapitalquote€ 2,1 Mrd. Entwicklungspipeline mit über 180.000m² in Holz-Hybrid-BauweiseOePR-Feststellung: Korrektur des Eigenkapitals von € 27 Mio.

Auch im dritten Quartal verzeichnete die UBM Development AG Fortschritte auf der Akquisitionsseite und konnte im boomenden Düsseldorfer Medienhafen eine weitere Projektentwicklung in Holz-Hybrid-Bauweise mit über 10.000m² Bruttogeschoßfläche an Land ziehen. Der Investmentmarkt hingegen befindet sich weiterhin in einer Schockstarre. Das Vorsteuer-Ergebnis im 1.-3. Quartal 2022 lag daher ohne signifikante Verkäufe mit € 16,6 Mio. etwa auf dem Niveau des Halbjahres. "Für die finanziell gut aufgestellte UBM gilt, dass man nie eine gute Krise verpassen sollte", sagt UBM-CEO Thomas G. Winkler und ergänzt: "Erste Wettbewerber sind bereits in Schieflage geraten - und weitere werden folgen."

Solide Finanz-Position für den "perfekten Sturm"

Im Gegensatz zu diesen Unternehmen konnte die UBM ihre solide Finanz-Position weiter verstärken und die Liquidität im Vergleich zum Halbjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...