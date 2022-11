Immofinanz in herausforderndem Umfeld: FFO 1 um 15% verbessert, Konzerngewinn erreicht EUR 249 Mio Auto1 will mit erweitertem Angebot 2024 Gewinn machen, Gespräch mit Firmenchef Christian Bertermann (HB) Kreise: Continental-Hacker schon vier Wochen früher in IT-Systemen des Konzerns Encavis AG erwirbt einen zweiten subventionsfreien 14 MW Solarpark in Schweden Elumeo erhöht das Grundkapital von 5,5 Mio. auf bis zu 5,7 Mio. Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts Fabasoft AG - H1 Umsatzerlöse: EUR 31,8 Mio., EBITDA: EUR 8,1 Mio., EBIT: EUR 4,9 Mio. Bilfinger hat seinen im Mai angekündigten Aktienrückkauf im Volumen von 100 Mio. Euro abgeschlossen Nordex Group liefert der VSB Gruppe Anlagen für 41,6-MW-Windpark in Polen Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG ...

