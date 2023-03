EQS-News: Fabasoft AG / Schlagwort(e): ESG

Fabasoft AG: Fabasoft unterwirft sich dem Deutschen Corporate Governance Kodex



14.03.2023

Die Fabasoft AG lebt seit Jahren eine Strategie der nachhaltigen und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichteten Unternehmensentwicklung zum Wohlwollen ihrer Stakeholder. Als in Deutschland börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Österreich, ist die Fabasoft AG zur Einhaltung eines Corporate Governance Kodex nicht verpflichtet. Der Aufsichtsrat der Fabasoft AG hat auf Vorschlag des Vorstandes beschlossen, dass sich die Fabasoft AG künftig freiwillig dem Deutschen Corporate Governance Kodex in der (aktuellen) Fassung vom 28. April 2022 (bekannt gemacht im Bundesanzeiger am 27. Juni 2022) im Umfang der veröffentlichten Entsprechenserklärung unterwirft. Die im Deutschen Corporate Governance Kodex dargestellten Inhalte zur Leitung und Überwachung börsennotierter Gesellschaften sowie die dort aufgezeigten international und national anerkannten Standards nachhaltiger, transparenter und verantwortungsvoller Unternehmensführung stimmen mit den Unternehmensführungsgrundsätzen von Fabasoft überein. Die Entsprechenserklärung ist auf der Website der Gesellschaft unter https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/corporate-governance veröffentlicht. Über Fabasoft Fabasoft zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitales Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa. Mit dem einzigartigen, leistungsstarken Fabasoft PROCECO Ökosystem vereint Fabasoft ausgewählte, miteinander abgestimmte, qualitativ hochwertige digitale Lösungen für dokumentenintensive Geschäftsprozesse. Zahlreiche namhafte Privatunternehmen und Organisationen der öffentlichen Verwaltung vertrauen seit mehr als drei Jahrzehnten auf die Qualität und Erfahrung von Fabasoft. Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE) Linz, 14. März 2023 Klaus Fahrnberger, Investor Relations Manager E-Mail: ir@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62



