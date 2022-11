Die Deutsche Bank hat bereits in diesem Jahr wieder ihre Dividendenzahlungen aufgenommen, die Commerzbank wollte erstmals seit 2018 kommendes Jahr die Aktionäre wieder am Erfolg beteiligen. Allerdings könnte sich Deutschland 2023 schon in einer Rezession befinden und die Kreditausfälle zunehmen. Die Bundesbank warnt daher die Branche vor zu hohen Erwartungen bei den Ausschüttungen.Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Würmeling warnte die Branche in einem Interview allzu große Hoffnungen bei den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...