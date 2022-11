Die Gaskrise setzt Uniper weiter zu. Der schwer in der Krise steckende Versorger braucht erneut Kapital. An der Börse kommt das nicht gut an, die Erholungsrally der vergangenen Tage wurde jäh gebremst. Auch am Donnerstag notiert die Aktie im frühen Handel tiefer. Die ersten Stimmen sind inzwischen da."Die Unterstützung der Bundesregierung ist für uns unverzichtbar, und wir zählen auch auf die Unterstützung der EU-Kommission", sagt etwa Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach. Nur so könne der Fortbestand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...