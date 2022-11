Auch wenn Technologie-Aktien angeschlagen sind, so gibt es doch einige, die hohe Kurspotenziale aufweisen. Welche 5 deutschen Aktien aus dem TecDax jetzt bis zu 95 Prozent Kurschance bieten. Während der Dax in den vergangenen 12 Monaten etwa 10 Prozent einbüßte, so waren es beim TecDax bereits 20 Prozent. Klar, die Schwäche der Tech-Aktien ist bekannt. Dennoch gibt es auch einige Papiere, die jetzt ein gutes Momentum und auch hohe Kursziele aufweisen. ...

