Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung dürfte am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt stützen. Der DAX +0,16% wurde am Morgen zeitweise 0,2 Prozent höher bei 14.452 Zählern taxiert. Der deutsche Leitindex liegt damit nur wenige Punkte unter dem Höchststand seit Anfang Juni, den er am Dienstag bei 14.485 Punkten erreicht hatte. Folge Themen könnten die Kurse beeinflussen:1. Vorgaben aus den ...

