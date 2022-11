In einem aktuellen Barometer-Update bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe 2021/26 (WKN A3H3JV) der hep global GmbH weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

Laut KFM-Analysten ist hep global in einer der weltweit größten Wachstumsbranchen aktiv und auf politisch/wirtschaftlich solide Länder fokussiert. Vor dem Hintergrund der durch den Ukrainekrieg (in Europa) noch beschleunigten Energiewende, sollte das Unternehmen daher kurz-/mittelfristig von guten externen Rahmenbedingungen profitieren. Diese sollten jedoch intern dazu genutzt werden, zeitnah die negative bzw. volatile Ertrags- und Vermögenssituation der letzten Jahre zu optimieren und zu stabilisieren, so die Analysten. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 11,62% p.a. (auf Kursbasis von 86,50% am 23.11.2022 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...