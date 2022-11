FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Prosus nach finalen Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Resultate seien vor allem von nachteiligen Währungseinflüssen geprägt, weil der Tech-Investors in US-Dollar berichte, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Ausblick bewertet die Expertin als "ermutigend"./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013654783

