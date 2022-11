DJ Bechtle übernimmt britisches IT-Systemhaus ACS Systems

FRANKFURT (Dow Jones)--Der IT-Dienstleister Bechtle baut sein Geschäft in Großbritannien mit einem Zukauf aus. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, übernimmt es das IT-Systemhaus ACS Systems, das an seinem Sitz in Northhampton 93 Mitarbeiter beschäftigt. Das Management von ACS bleibt nach der Übernahme an Bord. Finanzielle Details nannte Bechtle nicht.

