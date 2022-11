Seit Dienstag treiben frische Übernahmegerüchte die Aktie der Biotech-Gesellschaft Mirati Therapeutics an. Auch am Handelstag nach dem Aufkommen der Spekulationen konnte der spekulative Titel an der Technologie-Börse Nasdaq erneut prozentual zweistellig zulegen und weiter mit Relativer Stärke glänzen.Der Biotech-Wert legte am Mittwoch 11,3 Prozent auf 95,85 Dollar zu. Rückenwind verliehen positive Analystenkommentare. So sehen die Experten von JPMorgan den Übernahmepreis im Falle eines potenziellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...