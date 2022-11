Pullach i. Isartal (ots) -Viele Menschen kommen einfach nicht zur Ruhe. So bewerten drei von zehn Erwachsenen ihren Schlaf als mittelmäßig oder schlecht.[1] Die Ursachen dafür sind vielfältig. Stress im Beruf und Privatleben, Schichtarbeit oder schlicht Belästigung durch Lärm erhöhen das Risiko für Schlafstörungen. Weniger bekannt: Auch eine Unterversorgung mit Magnesium kann uns um die Ruhe bringen. Wie gut, dass es jetzt Biolectra Magnesium 400 mg Nerven & Muskeln Vital rezeptfrei in der Apotheke gibt. Es kombiniert nervenstärkende B-Vitamine mit hochdosiertem Magnesium, dem Mineral der inneren Ruhe und bietet dank einer speziellen Rezeptur zugleich schnell verfügbares Sofort- und langsam freisetzendes Depot-Magnesium für gute Verträglichkeit in Situationen des erhöhten Bedarfs.Entspannt einschlafen, ausgeruht aufwachen: Vielen Menschen ist das nicht vergönnt. So schläft laut der TK-Schlafstudie 20171 jeder dritte Erwachsene in Deutschland nur mittelmäßig oder schlecht. Vier von zehn sind morgens nicht ausgeruht, jeder Vierte kann nicht durchschlafen und jeder Siebte braucht mehr als eine halbe Stunde zum Einschlafen. Die Ursachen fangen oft schon vor dem Zubettgehen an, denn Fernsehen, Tablet- und Smartphone-Nutzung rauben Schlafzeit und der hohe Blaulichtanteil der Bildschirme unterdrückt die Ausschüttung des schlaffördernden Hormons Melatonin. Im Bett selbst dreht sich dann oft das Gedankenkarussell: Stress und Probleme in Beruf und Privatleben halten jeweils jeden Dritten wach. Auch ein schlechtes Raumklima, schweres Essen, anregende Getränke und zu viel Lärm und Licht sind häufig genannte Gründe1.Weniger bekannt: Auch eine Unterversorgung an bestimmten Mineralstoffen wie zum Beispiel Magnesium kann Beschwerden wie innere Unruhe, Nervosität, Verspannungen und eine erhöhte Herzfrequenz hervorrufen, die die Schlafqualität beeinträchtigen. Eine gute Magnesiumversorgung kann dann dazu beitragen, die Schlafqualität zu verbessern. So verstärkt Magnesium die Wirkung des körpereigenen Botenstoffs GABA, der Nervenreize dämpft, die uns wach und aktiv halten. Reize werden langsamer weitergeleitet, Muskeln und Nerven entspannen sich und das Einschlafen fällt leichter.[2],[3] Außerdem weisen Studienergebnisse daraufhin, dass es einen Zusammenhang zwischen einer Magnesiumunterversorgung und einem niedrigen Serotoninspiegel gibt. Der Botenstoff spielt unter anderem bei der Regulierung der nächtlichen Schlafzyklen eine Rolle. Sinkt der Serotoninspiegel im Gehirn während des Schlafes zu weit ab, kann dies zu Schlafstörungen führen.[4]Gute Gründe für Biolectra Magnesium 400 mg Nerven & Muskeln Vital rezeptfrei aus der Apotheke. Es kombiniert nervenstärkende B-Vitamine mit hochdosiertem Magnesium und bietet dank einer speziellen Rezeptur zugleich schnell verfügbares Sofort- und langsam freisetzendes Depot-Magnesium für besonders gute Verträglichkeit in Situationen des erhöhten Bedarfs. Und das im Sinne einer guten Compliance mit nur einer Einnahme täglich. Einfach einen Stickpack aufreißen, den leckeren Inhalt auf der Zunge zergehen lassen. Fertig. Biolectra Magnesium 400 mg Nerven & Muskeln Vital ist vegan, lactose- und glutenfrei.Für alle, die zur Ruhe kommen wollen. Mehr unter www.biolectra.dePflichttext Biolectra Magnesium 400 mg Nerven & Muskeln VitalNahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Verzehrsempfehlung: 1x täglich den Inhalt eines Sticks verzehren. Die Micro-Pellets direkt auf die Zunge geben und schlucken. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Stand: September 2021[1] Schlaf gut, Deutschland - TK-Schlafstudie 2017; https://ots.de/7Mnm9X[2] Heid K. et al., Oral Mg2+ Supplementation Reverses Age-Related Neuroendocrine and Sleep-EEG Changes in Humans, Pharmacopsychatry 2002; 35: - 143 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12163983/)[3] Ärzte Zeitung: https://ots.de/yT9P8z[4] https://ots.de/ZfULoGPressekontakt:Dr. Andreas ErberLeiter ÖffentlichkeitsarbeitHERMES ARZNEIMITTEL GMBHMarketing / Geschäftsbereich OTCGeorg-Kalb-Straße 5 - 882049 Pullach i. IsartalT: +49 089 / 79 102 - 138F: +49 089 / 79 102 - 139E-Mail: erber@hermes-arzneimittel.comwww.hermes-arzneimittel.comOriginal-Content von: Hermes Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58929/5378131