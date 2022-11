Spotify (WKN: A2JEGN) setzt in Teilen auf Werbung. Viele Investoren sehen das werbefinanzierte Geschäftsmodell jedoch als Randnotiz. Trotzdem dürfen wir nicht die Zahlen vergessen, die zeigen: Vom Volumen her ist es ein großer Teil der bisherigen Erfolgsgeschichte. Nicht nur, dass das Streaming-Unternehmen 385 Mio. Euro im vergangenen Quartal an Werbeerlösen durch diesen Geschäftsbereich gemacht hat. Dieser Wert steht gleichsam für 12,7 % der gesamten Erlöse im dritten Quartal. Nein, sondern mit ...

