Mercadolibre (WKN: A0MYNP) überrascht weiterhin sehr positiv beim Wachstum und der Profitabilität, da gerät alles andere fast in den Hintergrund. Im letzten, dritten Quartal kletterte der Umsatz erneut um starke 60 % im Jahresvergleich und in lokalen Währungen auf umgerechnet 2,7 Mrd. US-Dollar. Mit einem Nettoergebnis in Höhe von 129 Mio. US-Dollar und 317 Mio. US-Dollar für die ersten neun Monate beginnen profitable Zeiten. Allerdings wollen wir heute einen anderen Fokus wahren: den der Bilanz. ...

