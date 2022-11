News von Trading-Treff.de Heute ist Feiertag in den USA und somit ist von einem relativ ruhigen Handel an den Märkten auszugehen. Für Bewegung im deutschen Leitindex Dax könnten die jüngsten Ifo-Daten sorgen, die um 10 Uhr veröffentlicht werden. Eine positive Überraschung hat das Potential, den Ausbruch im DAX in die Chartoberseite zu initiieren. Welche Kursziele es dann gibt, erfahren Sie im Video. Weitere Themen sind die Zinsdecke in den USA sowie ...

