London (www.anleihencheck.de) - Von 1694, dem Gründungsjahr der Bank of England (BoE), bis Ende 2021 sind die Verbraucherpreise in Großbritannien im Schnitt um 1,8% gestiegen, so Russell Silberston von Ninety One.Abgesehen von Kriegszeiten seien die 1970er Jahre das Jahrzehnt mit der höchsten Inflation von durchschnittlich 12,5% gewesen. Den jüngsten Daten zufolge habe die Jahresrate der Verbraucherpreise in Großbritannien zuletzt bei 11,1% gelegen. Für eine Institution, auf deren Website es heiße, sie werde "den Preisanstieg niedrig und stabil" halten, sei die 328-jährige Historie kein großer Trost, wenn sich die Inflation dem Niveau der 1970er Jahre nähere - und die historisch niedrige Inflation größtenteils unter einem metallischen Standard der einen oder anderen Art erzielt worden sei. Auf der gleichen Website heiße es: "Von der Regierung haben wir den Auftrag, die Inflation bei 2% zu halten, weil eine niedrige und stabile Inflation gut für die britische Wirtschaft ist. Wir tun dies, indem wir den Zinssatz festlegen, zu dem wir den Banken Kredite gewähren, und indem wir Vermögenswerte kaufen (oder verkaufen). Dieser Prozess wird Geldpolitik genannt." ...

