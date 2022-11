Vor dem heutigen Thanksgiving-Feiertag schlossen die US-Börsen am Mittwoch fester. Am Freitag steht dann in den USA ein verkürzter Handelstag an, den vielen Börsianer für ein verlängertes Wochenende nutzen dürften. Positiv wirkte sich aus, dass sich laut dem gestern veröffentlichten Protokoll der letzten Fed-Sitzung viele Notenbanker offenbar für behutsamere Zinserhöhungen ausgesprochen haben. So soll die Fed besser einschätzen können, wie sich die bisherigen Zinsschritten auf die Konjunktur und die Inflation auswirken. Der Dow Jones stieg am Mittwoch um 0,28 % auf 34.194 Punkte, während der marktbreitere S&P 500 um 0,59 % auf 4.027 Punkte vorrückte. Der Technologieindex Nasdaq 100 legte um 0,97 % auf 11.838 Punkte zu. An den deutschen Börsen steht heute der Ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus der Marktteilnehmer. Sein Verlauf liefert einen wichtigen Hinweis dafür, wie stark die für 2023 erwartete Rezession in Deutschland ausfällt. Experten erwarten, dass der Index im November um 0,7 Punkte auf 85 Punkte minimal ansteigt. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,20 % bei 14.456 Punkten und bleibt damit vorerst in der Warteposition für eine mögliche Fortsetzung der Kurserholung.



