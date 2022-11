Der im MDAX aktiennotierte Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE000 609500 3) erwirbt einen zweiten Solarpark in Schweden als Teil seiner Partnerschaft mit dem norwegischen Solarparkentwickler Solgrid AS. Der Park befindet sich in Västervik an der Ostküste Schwedens, wird über eine Erzeugungskapazität von rund 14 MW verfügen und soll im 3. Quartal 2023 ans Netz gehen. Das erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...