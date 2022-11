Göttingen (ots) -Das Göttinger Software-Unternehmen SCHUMANN wurde im Rahmen des jüngsten BvCM-Bundeskongresses in Düsseldorf mit dem Best Partner Award des BvCM ausgezeichnet. Der Verband würdigt damit die langjährige Unterstützung des Unternehmens, unter anderem bei der Ausbildung von Fachkräften zum CCM (Certified Credit Manager) und bei zahlreichen Events und Arbeitsgruppen.Eine schöne Überraschung gab es beim diesjährigen Bundeskongress des Bundesverband Credit Management (BvCM) im Oktober 2022. SCHUMANN, einer der führenden Software-Anbieter im Kreditrisikomanagement erhielt den Best Partner Award und wurde damit für sein langjähriges Engagement ausgezeichnet. "Der Name SCHUMANN gehört einfach zum BvCM. Wir möchten uns für die jahrelange Unterstützung bei der Qualifikation zum CCM und bei den vielen Events bedanken", sagte Andreas van Koeverden CCM, stellvertretender Vorsitzender des BvCM bei der Übergabe.Als eines der langjährigsten Mitglieder des BvCM ist das Unternehmen ein fester Begriff in der Branche. Die SCHUMANN Lösungen sind bei Unternehmen, Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen im Einsatz. "Die Software ist ein maßgeblicher Enabler für Unternehmenswachstum. Und das Team ist immer nah an den Credit Manager/innen - ein Leuchtturmbeispiel," wie BvCM-Präsident Rudolf Keßler es ausdrückte. Zudem unterstütze das Unternehmen Veranstaltungen des BvCM wie den Bundeskongress regelmäßig als Partner.Seit vielen Jahren ist Gesellschafter und Namensgeber, Prof. Dr. Matthias Schumann CCM von der Universität Göttingen, im Vorstandsbeirat des BvCM engagiert und als Referent in der Qualifizierung zum CCM aktiv. "Die Geschäftsführerin Dr. Martina Städtler-Schumann bestätigt einmal mehr, dass Frauen die besseren Credit Manager sind", ergänzte Jan Schneider-Maessen CCM, geschäftsführender Vorstand des BvCM, schmunzelnd. Sie habe immer ein offenes Ohr für die praktischen Herausforderungen der Credit Manager/innen. Deshalb würden bei SCHUMANN Lösungen aus Sicht des Credit Managements entwickelt und nicht allein aus der IT-Perspektive."Wir haben uns sehr über die Auszeichnung gefreut", erklärt Dr. Martina Städtler-Schuman. Seit genau 25 Jahren besteht das Unternehmen am Markt und treibt die Professionalisierung des Credit Managements und die digitale Transformation voran. "Der BvCM ist ein wichtiger Partner, der hervorragende Arbeit leistet und wir werden uns selbstverständlich weiterhin engagieren," betont sie. Ihr Dank galt den über 190 Mitarbeitenden, die nah am Kunden arbeiten und mit Engagement und Leidenschaft ihren Erfolg an der Zufriedenheit desPressekontakt:Prof. Schumann GmbHWeender Landstr. 2337073 Göttingenwww.prof-schumann.deMartina HammerUNTERNEHMENSKOMMUNIKATIONm.hammer@prof-schumann.de+49 (0) 551 383 15 24Original-Content von: SCHUMANN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151742/5378226