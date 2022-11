HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dürr von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussichten für den Anlagenbauer gestalteten sich langfristig positiv, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei unterdessen günstig. Der jüngste Kapitalmarkttag habe die Wachstumschancen in Bereichen wie E-Mobilität und Automation gezeigt./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2022 / 07:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005565204