Vaduz (ots) -



Die Regierung hat in ihrer Sitzung von Dienstag, 22. November 2022, das bisherige Ersatzmitglied Martin Gassner bis zum Ende der Mandatsperiode im März 2025 zum Mitglied der Hauptwahl- oder Hauptabstimmungskommissionen Oberland bestellt. David Kranz wurde neu zum Ersatzmitglied bestellt.



Martin Gassner ersetzt das bisherige Mitglied Kurt Schwald, das aufgrund seines Wohnortwechsels nach Schellenberg per Ende August 2022 seine Demission eingereicht hatte. Die Regierung dankt Kurt Schwald für seinen geleisteten Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Den neu bestellten Mitgliedern dankt die Regierung für ihre Bereitschaft, in der verbleibenden Mandatsperiode mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.



Pressekontakt:



Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt

Markus Biedermann

T +423 236 60 09



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100899163

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de