Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im November unerwartet deutlich verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg zum Vormonat um 1,8 Punkte auf 86,3 Zähler, wie das Ifo-Institut am Donnerstag in München mitteilte. Bereits vor 10 Uhr hatte der DAX die Marke von 14.500 überwunden und damit das nächste Ziel ins Visier genommen.Der Ifo-Index übertraf die Prognosen der Ökonomen um 1,3 Punkte. Außerdem wurde der Indexwert für den Vormonat nach oben revidiert. Demnach war das wichtigste deutsche ...

