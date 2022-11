EQS CH Mailings / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Die digitalen IR-Produkte der EQS Group haben zum Ziel, mit Service, Effizienz, einfachen Workflows und Transparenz für langfristige, zufriedene und partnerschaftliche Kundenbeziehungen zu sorgen.

Die effiziente 360°-Kommunikationsplattform für Investor Relations- und Communication Manager Mit dem EQS IR COCKPIT, den IR-Websites, den Stock Tools oder dem EQS Webcast-Service bieten wir für alle wichtigen Mitteilungen die passenden Lösungen und Workflows an, welche ein optimales Zusammenspiel bieten. Das EQS IR COCKPIT bietet Ihnen mit den Modulen CRM & Mailing, Disclosure und Newswire eine effiziente Plattform, um mit Ihrer Publikation gleichzeitig die Ad hoc-Publizitätspflicht der Schweizer Börse zu erfüllen und alle wichtigen Stakeholder zu erreichen. Zusätzlich werden alle Mitteilungen direkt auf der Unternehmenswebsite im Bereich der IR-Website veröffentlicht. Mit dem Newswire Modul stehen Ihnen exklusiv recherchierte Fachverteiler zur Verfügung. So sparen Sie Zeit bei der Nachrichtendistribution und erreichen relevante Fachmedien mit einem Klick. Für die virtuelle Kommunikation Ihrer Jahres- oder Halbjahresergebnisse bietet unser EQS Webcast-Service verschiedene Optionen und eine effiziente Umsetzung inkl. Veröffentlichung im IR-Website-Bereich. Eine 360°-Kommunikation für alle wichtigen Mitteilungen ist essenziell für jeden IR- oder Communication Manager. Als Marktführer in der Schweiz können wir ausgereifte Produkte und viel Erfahrung vorweisen, um Sie dabei zu unterstützen. Für weitere Informationen zum IR COCKPIT und unseren IR-Produkten steht Ihnen die EQS Group jederzeit zur Verfügung. Freundliche Grüsse Mike Heyde

