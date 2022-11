Die Zahl der Diabetespatienten steigt kontinuierlich. Um die Krankheit effektiv zu managen, arbeiten Experten mit Hochdruck an innovativen Technologien. Das Bellevue Asset Management hat das Investitionspotenzial des Sektors erkannt.Einer von zehn Erwachsenen (20 bis 79 Jahre) weltweit litt 2021 an Diabetes, wie die Internationale Diabetes Föderation (IDF) in ihrem aktuellen Bericht feststellt. Damit ist die Zuckerkrankheit eine der am weitesten verbreiteten Volkskrankheiten weltweit - und die Anzahl an erkrankten Menschen steigt.

